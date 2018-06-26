Умер российский поэт Андрей Дементьев

Его не стало на 90-м году жизни.
Эту информацию подтвердила "РБК" его жена Анна Пугач. По ее словам, Дементьева не стало утром во вторник.
По информации источника "Интерфакса"в медицинских кругах, поэт умер после продолжительной болезни в 1-й Градской больнице в Москве. Также СМИ сообщали, что Дементьев 10 июня был госпитализирован после ухудшения самочувствия, диагноз не разглашается.
Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Его наиболее известные стихотворения: "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком — непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".
Он также был автором слов песен Людмилы Зыкиной, Вадима Мулермана, Софии Ротару.
Более 10 лет он также возглавлял популярный литературный журнал "Юность". В 1990-е начал работать на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
Ранее актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского петербурга" Юрия Арояна нашли мертвым.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram