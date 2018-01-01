"Умерла Алла Пугачева. Вечная память". В соцсетях сообщили о фейковой смерти певицы

Бессменной Примадонне советской и российской эстраде впору на такой фейк отвечать классической фразой из анекдота - "Не дождетесь!".
"Сегодня умерла Алла Пугачева. Вечная Память", – говорилось в коротком сообщении.
Далее шла гиперссылка, отправляющая на сайт, где сообщались "подробности". Там сперва говорилось, что 69-летняя певица умерла от тромбоза сердечной артерии. Однако затем появилась информация о передозировке наркотическими веществами. Причем в настоящее время тело Пугачевой якобы находилось в одном из моргов столицы РФ.
Естественно, что многочисленных фанатов певицы новость повергла в шок. Однако ее недостоверной скоро подтвердила сама Пугачева, опубликовав на своей странице в Instagram видеоролик с сыном Гарри.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Пугачева подготовила место для своей могилы и составила завещание.
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