Умерла известная советская певица

У артистки диагностировали рак.

Надежда Саркисян умерла от рака Фото: facebook.com/nadezhda.sargsyan

Советская и армянская певица Надежда Саркисян умерла на 65-ом году жизни.

Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на ереванский медцентр "Наири", куда артистку экстренно госпитализировали после резкого ухудшения состояния.

Артистка долгое время боролась с онкологией.

Карьера Саркисян началась в ансамбле "Серпантин", в котором также пела Лариса Долина. В 1977 года артистку пригласили в ансамбль Константина Орбеляна, где она проработала десять лет. Саркисян - заслуженная артистка Армении.



Певица была замужем за джазовым пианистом Давидом Беджаняном. В этом браке родилась дочь Эмма, которая сейчас выступает под сценическим именем Эмми, на родине ее называют поп-принцессой. В 2011 году Эмма Беджанян представляла Армению на конкурсе "Евровидение-2011", но не смогла пройти в финал.

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