Умерла украинская телеведущая

Что стало причиной ее смерти, пока не известно.

Ирина Алцибеева Facebook.com

23 октября скончалась известная украинская телеведущая, ресторанный критик

Об этом сообщили коллеги Ирины в Сети, пишет Сегодня.

"Ушла Ира. Яркая, самобытная, неутомимая. Первый в Украине гастрономический журналист. Упокойся с миром, дорогая. Светлая память", — напсиали на странице Food and Misic в Facebook.

Что стало причиной ее смерти, пока не известно.

Ирина Алцибеева была известна не только как ведущая, журналистка, ресторанный критик, но и как кулинар. Она вела такие программы: "Встретимся вечером", "Ресторанные новости", "Блюдо от Ирина". Журналистка была шеф-редактором интернет-журнала TastesGood, в котором впервые появилась рубрика "Ревизор".

Ирина представляла в качестве жюри Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству MDAS в Париже 2008 году и создала фильм о кондитерском мастерстве в Украине, как и множество других видеосюжетов об украинской и мировой гастрономии.

Напомним, на 72-м году жизни умерла телеведущая программы "Катрусин кинозал".