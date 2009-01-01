Умерла украинская телеведущая

Что стало причиной ее смерти, пока не известно.
Об этом сообщили коллеги Ирины в Сети, пишет Сегодня.
"Ушла Ира. Яркая, самобытная, неутомимая. Первый в Украине гастрономический журналист. Упокойся с миром, дорогая. Светлая память", — напсиали на странице Food and Misic в Facebook.
Что стало причиной ее смерти, пока не известно.
Ирина Алцибеева была известна не только как ведущая, журналистка, ресторанный критик, но и как кулинар. Она вела такие программы: "Встретимся вечером", "Ресторанные новости", "Блюдо от Ирина". Журналистка была шеф-редактором интернет-журнала TastesGood, в котором впервые появилась рубрика "Ревизор".
Ирина представляла в качестве жюри Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству MDAS в Париже 2008 году и создала фильм о кондитерском мастерстве в Украине, как и множество других видеосюжетов об украинской и мировой гастрономии.
Напомним, на 72-м году жизни умерла телеведущая программы "Катрусин кинозал".