"Упадешь на х*р". Любимый певец Путина сделал важное признание об алкоголе

Григорий Лепс признался, что многие концерты играл "под градусом".

Григорий Лепс пьет в одиночестве Фото: sputnik-georgia.ru

Популярный российский певец Григорий Лепс заявил о том, что зачастую употребляет алкоголь в одиночестве.

"Сел, выпил и попер. Раньше водку любил. Потом перешел на вино красное, виски. У меня своеобразное отношение к алкоголю. Могу один пить, могу в компании, могу вообще не пить. Причем годами. Вот сейчас до конца лета у меня перерыв. Я же постоянно на беговой дорожке. Лень, конечно, но надо. Встал, прошел свои пять километров. Иногда и больше — километров тридцать-сорок. Иду, думаю о жизни. А вообще, бокал вина еще никому не повредил. Если это, конечно, бокал, а не два литра", — заявил Лепс в интервью "Ленте.ру".

Певец признался, что многие концерты играл "под градусом", но сейчас это стало для него тяжело.

"Я стараюсь не бухать на концертах. Соточку, конечно, можно махнуть — но и этого уже себе не позволяю. Раньше в ресторанах перед выступлением, конечно, выпивал. А сейчас все-таки чувствую, что дышать сложно. Если ты выходишь на сцену бухой, то чисто физически какие-то вещи не тянешь. По куражу — да, ты классный. Но на кураже ты всю программу не вывезешь. Упадешь на х*р", — добавил российский исполнитель.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Григорий Лепс является любимым певцом Владимира Путина и "любимым певцом во всей стране" (России).

Напомним, ранее Лепса засмеяли за пение под фанеру и пьяное падение.