Употребляющий алкоголь Киану Ривз стал "звездой" соцсетей

Особую популярность актер получил в сервисе микроблогов Twitter.
На большинстве фотографий актер курит, пьет газировку, сидит на камнях, пытается делать селфи, ест пиццу и общается с бездомными.
На данный момент самым популярным в микроблоге является твит под названием "Киану Ривз пьет "Корону" и ощущает экзистенциальный кризис". Эта публикация собрала 45 тысяч ретвитов и более 120 тысяч лайков.
Пользователям Twitter также очень приглянулся пост, посвященный употеблению Ривзом вина и быстрому недолгому сну под столом.
Напомним, ранее Киану Ривз сфотографировался с украинскими саблистками.