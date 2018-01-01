Употребляющий алкоголь Киану Ривз стал "звездой" соцсетей

Особую популярность актер получил в сервисе микроблогов Twitter.

Киану Ривз - известный любитель вина PopCornNews

В сервисе Twitter активно набирает популярность микроблог keanu doing things (Киану делает всякое), публикующий снимки известного актера Киану Ривза , на которых он занимается повседневными, рутинными делами.

На большинстве фотографий актер курит, пьет газировку, сидит на камнях, пытается делать селфи, ест пиццу и общается с бездомными.

На данный момент самым популярным в микроблоге является твит под названием "Киану Ривз пьет "Корону" и ощущает экзистенциальный кризис". Эта публикация собрала 45 тысяч ретвитов и более 120 тысяч лайков.

Пользователям Twitter также очень приглянулся пост, посвященный употеблению Ривзом вина и быстрому недолгому сну под столом.

Напомним, ранее Киану Ривз сфотографировался с украинскими саблистками.