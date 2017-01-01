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"Ушаночку поглубже натяну". Скандальная украинская певица спелась с российским шансонье

Сегодня, 02:40

Видимо, шансон в России продолжает оставаться самым популярным стилем музыки.

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Таисия Повалий Собеседник
Скандально известная украинская поп-певица Таисия Повалий, последние несколько лет проживающая в России, рассказала фанатам о подготовке к выступлению на сцене Кремлевского дворца в Москве.

Такое сообщение она опубликовала в соцсети Instagram.

Повалий провела репетицию с известным росссийским исполнителем шансона Стасом Михайловым. Причем певица надела себе на голову шапку типа "ушанка".

"Завтра Замечательный Стас Михайлов в Кремле! Народный корпоратив! Сегодня репетиция прошла успешно! ", - написала Повалий

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Instagram

Напомним, ранее уехавшая в РФ скандальная украинская певица озвучила свои планы по возвращению в Киев.
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Кремль, Москва, певица, Повалий, Михайлов
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