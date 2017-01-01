"Ушаночку поглубже натяну". Скандальная украинская певица спелась с российским шансонье

Видимо, шансон в России продолжает оставаться самым популярным стилем музыки.
Такое сообщение она опубликовала в соцсети Instagram.
Повалий провела репетицию с известным росссийским исполнителем шансона Стасом Михайловым. Причем певица надела себе на голову шапку типа "ушанка".
"Завтра Замечательный Стас Михайлов в Кремле! Народный корпоратив! Сегодня репетиция прошла успешно! ", - написала Повалий
Напомним, ранее уехавшая в РФ скандальная украинская певица озвучила свои планы по возвращению в Киев.