"Ушаночку поглубже натяну". Скандальная украинская певица спелась с российским шансонье

Видимо, шансон в России продолжает оставаться самым популярным стилем музыки.

Таисия Повалий Собеседник

Скандально известная украинская поп-певица Таисия Повалий, последние несколько лет проживающая в России, рассказала фанатам о подготовке к выступлению на сцене Кремлевского дворца в Москве.

Такое сообщение она опубликовала в соцсети Instagram.

Повалий провела репетицию с известным росссийским исполнителем шансона Стасом Михайловым. Причем певица надела себе на голову шапку типа "ушанка".

"Завтра Замечательный Стас Михайлов в Кремле! Народный корпоратив! Сегодня репетиция прошла успешно! ", - написала Повалий

Instagram

Напомним, ранее уехавшая в РФ скандальная украинская певица озвучила свои планы по возвращению в Киев.