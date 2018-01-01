"Устроила всему эконом-классу геморрой": фанаты разозлились на Волочкову из-за выходки в самолете

Балерина поставила букеты на места пасссажиров.

Волочкова вновь возмутила подписчиков своей выходкой https://instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть серию фотографий, на которых запечатлены букеты цветов в самолете. Балерина разместила растения на пассажирских сидениях и в отсеках для багажа. Некоторые букеты балерина даже бережно причтегнула ремнем безопасности.

"А вот и главные пассажиры самолета. Листайте слайд. Все разместили по местам! Спасибо, Краснодарский край и самые замечательные люди его!", - подписала серию фото в Instagram Волочкова.

Подписчики балерины не разделили с ней восхищение таким количеством букетов, и посетовали на то, как лететь другим пассажирам.

"Уже цветы для нее важнее людей. Устроила всему эконом-классу геморрой", "Сама себе наверное покупает. Эти букеты просто понты, не думаю, что они от людей", "Бедные пассажиры самолета, а если у людей аллергия на цветы", "Нормально, а людям куда размещаться? Поставьте чемоданчик в ножки, у нас тут звязда едет, барахлишко ее не умещается", "Хвастовство бесконечное и безвкусица - это да! Это по - Волочковски!", - возмущались юзеры.

Волочкова разместила цветы по всему самолету instagram.com/volochkova_art

Волочкова разместила цветы по всему самолету instagram.com/volochkova_art

Волочкова разместила цветы по всему самолету instagram.com/volochkova_art

Волочкова разместила цветы по всему самолету instagram.com/volochkova_art

Ранее фанаты жестко прошлись по новому фото Волочковой.

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