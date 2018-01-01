"Усы выгорят". Оля Полякова показала необычное фото с пляжа

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Оля Полякова позировала на пляже в косметической маске instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть необычное фото с пляжа — на нем она запечатлена в косметической маске на лице и в кепке.

Артистка поделилась снимком на своей странице в Instagram, но не уточнила, где он был сделан.

"Вот так загораю я! А как вы?)))", — подписала фото исполнительница.

Снимок собрал более 38 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Усы выгорят))", — пошутила _katya_rasulova_. "Оля, кончик носа сгорит))", — отметила olichkamurmur. "Шикарная кепка…", — написала hecate9718.

Оля Полякова позировала на пляже в косметической маске instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена в сексуальном костюме кошечки, и похвасталась, что ее клип собрал миллион просмотров. Увидеть соблазнительное фото можно здесь.

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