"Ужасные боли в животе": Маша Ефросинина попала в больницу

В Луцке ведущей внезапно стало плохо.

В Луцке ведущей внезапно стало плохо instagram.com/mashaefrosinina

С украинской телеведущей Машей Ефросининой, которая ездит по городам Украины с мастер-классами для женщин "Ты у себя одна", в "юбилейном" для путешествия ведущей городе Луцке случилась неприятность – ей жутко скрутило живот.

На своей странице в Instagram она поделилась этой историей. По словам телеведущей, на подъезде к Луцку ей внезапно стало плохо, и все симптомы указывали на аппендицит. Ведущая уже приготовилась ложиться на операционный стол.

"Теперь, когда, наконец-то все позади, я могу вам ответить на многочисленные вопросы, почему из Луцка не делала сториз, не гуляла по городу и не пила кофе. Про это я действительно жалею, но у меня возникли проблемы – подъезжая к вашему прекрасному городу, я решила скопытиться от жутких болей в животе. Я быстренько поняла, что это аппендицит, и Оля собрала меня в кучу и отвезла в больницу", - написала телеведущая.

В дежурном покое телеведущую встретил дежурный врач.

"Когда в приемном отделении нас встретил Сергей, Оля тихо сказала: "Какой красивый, он что, из сериала "Дежурный врач?". Потом пришел не менее симпатичный Александр, осмотрел меня и сказал то, за что я буду его долго любить: "Не, ее надо откачать – у меня жена вечером на нее собирается", - написала Ефросинина.

Однако местные врачи, осмотрев пациентку, и проведя тщательное обследование, сообщили, что готовы ей сделать операцию, но не потому, что у нее аппендицит.

"После всех осмотров (обожаю врачебный юмор), я получила вердикт: "Мы, конечно, можем тебя прооперировать, но исключительно для того, чтобы ты неделю у нас полежала и попрактиковала украинский язык", - сообщила Ефросинина.

Телеведущая в посте поблагодарила врачей за их профессионализм, и заверила подписчиков, что чувствует себя хорошо – причина была в смене климата и воды после заокеанских путешествий.

Врачи из Луцка осмотрели Ефросинину, и "поставили на ноги" instagram.com/mashaefrosinina

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