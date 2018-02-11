"В 14 как в 35": в Сети набирает популярность видео с пухленькой Тиной Кароль

Юная певица выступала на фестивале еврейской песни.

Видео с пухлой Тиной Кароль набирает популярность tina_karol/instagram

В Сети распространилось видео, на котором популярная певица и тренер "Голоса страны" Тина Кароль запечатлена в 14-летнем возрасте.

Архивный ролик поклонники звезды выложили на фан-странице Кароль в Instagram. Юная певица предстает в черном наряде на темном фоне, однако, подписчики отметили, что исполнительница выглядит пухленькой.

"Как-то прям не верится… В 14 как в 35", "Кто бы знал, что из такой полненькой и не очень привлекательной девушки, получится красивая, яркая и самая популярная певица в Украине!", - удивлялись одни.

Поклонники звезды отметили шикарный голос и силу воли Кароль, ведь теперь ее фигуре может позавидовать каждый.

"Вообще другой человек! Голос классный, но насколько этот человек умеет держать себя в рамках веса и не позволять себе лишнего есть!", "Здорово, голос просто серебрится, действительно сильный голос с детства!", восхитились поклонники звезды.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)Фев 11, 2018 в 9:35 PST

Ранее Тина Кароль снова поразила всех своим "латексным платьем".