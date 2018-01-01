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В бикини и секуальных позах: дочери Сильвестра Сталлоне похвастались юными телами на отдыхе

Сегодня, 14:07
Сильвестр Сталлоне, дети < >
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1 / 12 Дочери актера беззаботно проводили время на яхте (Фото: dailymail.co.uk)

Подросшие дети актера прославились в Сети своей внешностью, теперь их расхвалили за шикарные формы.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне отправился с семьей и друзьями праздновать свое 72-летие. Знаменитость арендовал яхту в Сен-Тропе.   

Подросшие дочери звезды и 49-летняя жены Дженнифер Флавин привлекли осоьбое внимание папарацци, передает Daily Mail.

21-летняя София, 20-летняя Систин и 16-летняя Скарлет продемонстрировали подтянутые формы в купальниках. Девушки прыгали с яхты в море, нежились на батуте, и учились стоять на досках – в этот момент фотографы запечатлели молодых красавиц в пикантных позах.

Ранее 20-летняя дочь Сталлоне похвасталась глубоким декольте в обтягивающем платье.

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Теги:  
Сильвестр Сталлоне, фото, дети
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