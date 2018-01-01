В Британии подсчитали, во сколько обойдется свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Цифра оказалась вдвое больше, чем празднование принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Reuters

Будущие молодожены выбрали стильные открытки, на которых имена гостей наносит каллиграфический принтер.

Также в Сети обсуждают эскизы свадебного платья Меган Маркл. Платьем займется израильский дизайнер Инбал Дрор. Именно он показал эскизы возможного наряда королевской невесты.

А тем временем в Британии подсчитывают, во сколько обойдется торжество. И цифра – вдвое больше, чем празднование принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По подсчетам, только декор можно обойтись в сумму более 150 тыс. долларов.

На что же Меган и Гарри планируют потратиться больше всего, и каким будет платье невесты – в сюжете ТСН.

Напомним, Меган Маркл оказалась в центре скандала: хакеры слили в интернет небольшой, но весьма пикантный ролик, на котором будущая супруга принца снимала сама себя топлесс.