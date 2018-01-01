В Британии ушла их жизни первая девушка Джеймса Бонда

Актрисе было почтенных 90 лет.

Гейсон стала первой девушкой легендарного Бонда Скриншот из видео

В Британии 8 июня в возрасте 90 лет умерла актриса Юнис Гейсон, которая официально считается первой девушкой Джеймса Бонда

"С прискорбием сообщаем, что наша милая Юнис умерла 8 июня. Удивительная леди, производившая впечатление на всех, кого встречала. Будем скучать", — цитирует Daily Star заявление семьи актрисы.

В фильмах "Доктор Ноу" и "Из России с любовью" Гейсон сыграла роль девушки знаменитого агента. Джеймса Бонда в этих картинах играл Шон Коннери.

Юнис Гейсон родилась в 1931 году в городе Кройдон в Британии. Свою первую роль в кино она сыграла еще в 16 лет, но настоящую известность ей принесли несколько фильмов о Джеймсе Бонде. В общей сложности послужной список актрисы включает почти 30 фильмов и телесериалов, в том числе культовые "Святой" и "Мстители".

Юнис Гейсон дважды была замужем. Оба ее брака завершились разводом. У нее осталась дочь, которая снялась в эпизодической роли в фильме "Золотой глаз", в котором агента 007 сыграл Пирс Броснан.

Напомним, ранее в Мюнхене на 80-м году жизни умерла актриса Карин Дор, которая в пятом фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде сыграла роль его девушки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram