В Британии вандалы осквернили уникальный памятник Дэвиду Боуи: фото

Испорченный монумент был первой в мире статуей известному исполнителю.

Вандалы осквернили памятник Боуи Фото: ВВС

В британском городе Эйлсбери памятник легендарному исполнителю Дэвиду Боуи неизвестные злоумышленники облили краской, испортили надписями, а у подножия написали Feed the homeless first (сначала накорми бездомного).

"RIP DB", - такую надпись оставили вандалы, сообщает ВВС.

Отмечается, что этот уникальный монумент под названием "Земной посланник" демонстрирует сценические образы исполнителя. В памятник вмонтированы колонки, которые каждый час воспроизводят его песни.

Напомним, Дэвид Боуи – это известный британский рок-музыкант, автор песен и продюсер. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, был известен своим характерным голосом. Он умер в 2016 году от рака печени.

Как ранее сообщалось, альбом музыканта Дэвида Боуи Blackstar, изданный за два дня до его смерти, стал лидером продаж в британском хит-параде Official Charts.