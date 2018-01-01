В Брюсселе покажут украинский фильм «Киборги»

Зрителями станут депутаты Европарламента, европейские политики и дипломаты.
Премьера состоится под патронатом и с участием министра иностранных дел Украины Павла Климкина, об этом сообщает "Укринформ".
На показ пригласили депутатов Европарламента, в частности, главу делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Дариуш Розати, других европейских политиков, дипломатов, многочисленных представителей украинской общины в Бельгии.
В агентстве также сообщили, что по инициативе Министерства информационной политики совместно с МИД Украины и украинской парламентской делегацией, фильм планируют показать в большинстве европейских столиц.