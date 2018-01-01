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В центре Киева заметили солиста Rammstein Тилля Линдеманна: фото

Сегодня, 20:38

Музыкант побывал на месте пикета на столичной Почтовой площади.

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Лидер Rammstein гуляет по Киеву Фото: TVCenter
Немецкого музыканта, фронтмена и вокалиста популярной рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна увидели на Почтовой площади в центре Киева.

"К нам приехал Линдеманн, Rammstein", - сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий, опубликовав в качестве подтверждения соответствующий снимок.

Автор фото уверяет, что известный музыкант прогуливался в Киеве без охраны, лишь с переводчиком и еще одним сопровождающим. Они приехали на Почтовую площадь к месту пикета, где активисты публично выступают за создание музея в этой части столицы.

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Фото: Facebook/Виталий Белецкий

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что Линденманн является отцом дочери украинской певицы Светланы Лободы.

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Теги:  
Тилль Линденманн, Киев, Rammstein
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