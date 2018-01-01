"В церковь с голой грудью": фото Волочковой из храма привело в ярость фанатов

Балерина помолилась в храме Матроны.

Анастасия Волочкова https://instagram.com/volochkova_art

Российская танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, на котором она снята возле храма Матроны в Москве после молитвы.

"Помолилась о вас. Добра вам и любви", - подписала фото она.

Подписчикам балерины не понравился снимок. Судя по комментариям, фанаты Волочковой пришли в бешенство из-за неподходящего, по их мнению, для посещения храма платья.

"Женщина очень тупая", - пишет 5555555555fs.



"Ужас какой... что за платье, в храм?)" - написала timinliarova.

"Вчера бухло и куча мужиков, сегодня храм. Попросил доску все простить и чеши домой. Ну круто же", - негодует not90843.

"Какое ужасное платье. Где Вы одежду такую находите?" - интересуется svetiksapunova.

"В церковь с голой грудью, крестик нательный можно в церковь и надеть", "Боже сколько вульгарности и пошлости", "Молится в таком платье?!Побойтесь бога!", "А чего не в пуантах? Или на крайняк заползла бы на шпагате", "Помолиться надо приезжать исключительно на каблуках и в вечернем платье... Эх Настя Настя )))", - пишут другие комментаторы.

Ранее на одном из фото Волочковой со шпагатом подписчики рассмотрели "вываливающуюся" промежность артистки.

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