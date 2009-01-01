В честь певца Принса назвали новый оттенок фиолетового цвета — Love Symbol #2

Принс использовал фиолетовый в оформлении всех своих пластинок, концертных костюмов.

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Институт цвета Pantone назвал новый оттенок фиолетового цвета Love Symbol #2 в честь американского певца Принса.

Об этом пишет hellomagazine.

Фиолетовый был выбран, конечно, неслучайно: Принс всегда ассоциировался именно с этим цветом, его альбом 1984 года назывался Purple Rain.

Принс использовал фиолетовый в оформлении всех своих пластинок, концертных костюмов и даже в дизайне пианино Yamaha, сделанного на заказ. По словам вице-президента Института цвета Pantone Лори Прессман, его сотрудники стремились увековечить привязанность Принса созданием такого оттенка.

Для нас большая честь работать над созданием этого оттенка. Love Symbol № 2 символизирует характерный стиль Принса. Мы хотели почтить его память, а также придать особый статус этому цвету, который был так важен для музыканта, — сказала изданию Okayplayer Прессман.

Love Symbol — название альбома Принса, выпущенного в 1992 году и имевшего огромный успех у публики. Альбом украшал символ, который придумал сам музыкант, чтобы идентифицировать себя в мире музыки. Сам Принс назвал его "Символом любви", поскольку в нем переплетены обозначения мужского и женского начал. Это был дерзкий шаг музыканта по отношению к представителям студии Warner Brothers, которые работали с ним и, по мнению Принса, ограничивали его творческую деятельность. В качестве протеста Принс стал появляться на публике с нанесенным на щеку словом "раб".

Напомним, дом музыканта Принса в Шанхассене превратят в музей.