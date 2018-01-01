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В чистилище "Миротворца" попали пять российских звезд

Сегодня, 12:55

Актеров в организации обвинили в незаконной гастрольной деятельности в захваченном РФ Крыму.

Анна Большова
В частности, в базу "Миротворца" попала Анна Большова Скриншот видео с youtube.com
В понедельник, 19 февраля, в "чистилище" организации "Миротворец" попали трое известных российских актеров и две актрисы.

В базу занесли Андрея Рапопорта, Анатолия Васильева, Егора Баринова, Ольгу Волкову и Анну Большову, говорится на сайте организации.

В организации звезд обвинили в незаконной гастрольной деятельности на территории захваченного РФ Крыма.

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Базу "Миротворца" пополнили пять российских звезд Скриншот с сайта myrotvorets.center

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Базу "Миротворца" пополнили пять российских звезд Скриншот с сайта myrotvorets.center

2222
Базу "Миротворца" пополнили пять российских звезд Скриншот с сайта myrotvorets.center

2222
Базу "Миротворца" пополнили пять российских звезд Скриншот с сайта myrotvorets.center

2222
Базу "Миротворца" пополнили пять российских звезд Скриншот с сайта myrotvorets.center

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" попали сразу семеро российских музыкантов, работающих в жанре "бардовская песня" — "чистилище" пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.
Теги:  
Миротворец, чистилище, Андрей Рапопорт, Анатолий Васильев, Егор Баринов, Ольга Волкова, Анна Большова
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