В домашних тапочках и с накладными золотыми зубами: Уилл Смит снял пародию на клип своего сына

Известный актер в Instagram "потролил" своего сына.
Уилл появляется в шортах, обутый в черные комнатные тапки на белые носки, с накладными золотыми зубами во рту и с массивной золотой цепью. Также актер перекрасил волосы и попытался повторить танцевальные движения сына.
В конце ролика актер поздравил Джейдена со 100 миллионами прослушиваний на Spotify.
"Это прекрасный подарок для родителя – иметь возможность восхищаться своими детьми. Продолжай в том же духе" — отметил он в подписи к видео.
За 13 часов пост Смита собрал больше 3 миллионов просмотров.
Ранее стало известно, что жена Уилла Смита торговала наркотиками.