В домашних тапочках и с накладными золотыми зубами: Уилл Смит снял пародию на клип своего сына

Известный актер в Instagram "потролил" своего сына.

Уилл Смит подшутил над своим сыном willsmith/instagram

Американский актер Уилл Смит снял на видео пародию на клип сына рэпера Джейдена. В ролике Смит-старший подшутил над некоторыми моментами клипа "Icon".

Уилл появляется в шортах, обутый в черные комнатные тапки на белые носки, с накладными золотыми зубами во рту и с массивной золотой цепью. Также актер перекрасил волосы и попытался повторить танцевальные движения сына.

В конце ролика актер поздравил Джейдена со 100 миллионами прослушиваний на Spotify.

"Это прекрасный подарок для родителя – иметь возможность восхищаться своими детьми. Продолжай в том же духе" — отметил он в подписи к видео.

За 13 часов пост Смита собрал больше 3 миллионов просмотров.

Публикация от Will Smith (@willsmith) Фев 6, 2018 в 7:16 PST

Ранее стало известно, что жена Уилла Смита торговала наркотиками.