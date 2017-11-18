В Египте арестовали поп-певицу за "разжигание разврата", опубликовано видео

После бурной реакции на видео, еще до своего ареста, Shyma извинилась перед зрителями.

В Египте полиция арестовала поп-певицу Shyma, которая снялась в клипе в нижнем белье.

Ролик на песню "У меня проблемы" вызвал настоящий скандал в арабском мире.

В клипе певица предстает в роли учительницы в кабинете с мужчинами. На доске в ее "классе" написаны цифры 69, также Шима появляется в кадре в нижнем белье и эротично поедает банан, сообщает издание "Аль Арабия".

В полиции заявили, что на клип поступали жалобы, его сочли радикальным. Теперь Shyma подозревают в "разжигании разврата".

"Певица Shyma показывает урок разврата для молодежи", — так прокомментировала видео одна из египетских газет.

После бурной реакции на видео, еще до своего ареста, Shyma извинилась перед зрителями.

"Я приношу свои извинения всем людям, которые видели клип, были расстроены им и восприняли его ненадлежащим образом, — заявила Shyma, добавив, что не ожидала такой реакции на музыкальный клип.

Напомним, австралийская певица и автор песен Сия Кейт Изобель Ферлер (известна как Sia) показала фотографию своих обнаженных ягодиц.