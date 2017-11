В Египте арестовали поп-певицу за "разжигание разврата", опубликовано видео

Ролик на песню "У меня проблемы" вызвал настоящий скандал в арабском мире.

В клипе певица предстает в роли учительницы в кабинете с мужчинами. На доске в ее "классе" написаны цифры 69, также Шима появляется в кадре в нижнем белье и эротично поедает банан, сообщает издание "Аль Арабия".

В полиции заявили, что на клип поступали жалобы, его сочли радикальным. Теперь Shyma подозревают в "разжигании разврата".

"Певица Shyma показывает урок разврата для молодежи", — так прокомментировала видео одна из египетских газет.

Pop star arrested in Egypt for dancing in undies and eating a banana ‘suggestively'#star #egypt #shymahttps://t.co/hin9a3huat