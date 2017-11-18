В Египте арестовали поп-певицу за "разжигание разврата", опубликовано видео

После бурной реакции на видео, еще до своего ареста, Shyma извинилась перед зрителями.
Ролик на песню "У меня проблемы" вызвал настоящий скандал в арабском мире.
В клипе певица предстает в роли учительницы в кабинете с мужчинами. На доске в ее "классе" написаны цифры 69, также Шима появляется в кадре в нижнем белье и эротично поедает банан, сообщает издание "Аль Арабия".
В полиции заявили, что на клип поступали жалобы, его сочли радикальным. Теперь Shyma подозревают в "разжигании разврата".
"Певица Shyma показывает урок разврата для молодежи", — так прокомментировала видео одна из египетских газет.
Pop star arrested in Egypt for dancing in undies and eating a banana ‘suggestively'#star #egypt #shymahttps://t.co/hin9a3huat— Kaya Grakham (@kaya_grakham) 19 листопада 2017 р.
После бурной реакции на видео, еще до своего ареста, Shyma извинилась перед зрителями.
"Я приношу свои извинения всем людям, которые видели клип, были расстроены им и восприняли его ненадлежащим образом, — заявила Shyma, добавив, что не ожидала такой реакции на музыкальный клип.
Напомним, австралийская певица и автор песен Сия Кейт Изобель Ферлер (известна как Sia) показала фотографию своих обнаженных ягодиц.