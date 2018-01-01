В фильме с Райаном Гослингом пользователи Сети нашли пропаганду педофилии и десткое порно

Через семь лет после премьеры фильма интернет-"правдорубов" осенило.

Скриншот из фильма AceShowbiz.com

В голливудском мелодраматическом фильме "Эта – дурацкая - любовь" (режиссеры − Гленн Фикарра и Джон Рекуа, 2011 год) внезапно обнаружили детское порно и пропаганду педофилии.

Обличителями выступили пользователи портала Buzzfeed.

Один из персонажей фильма 13-летний Робби (Джона Бобо), по сюжету влюблен в свою 17-летнюю няню Джессику (Анали Типтон). Но она не отвечает ему взаимностью, но в утешение отправляет ему на смартфон свои обнаженные фотографии.

Главные роли в картине исполнили Стив Кэрелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур и Эмма Стоун.

К слову, согласно американском законодательству, откровенные фотоснимки несовершеннолетних граждан классифицируются как изготовление детской порнографии, а их рассылка — как распространение. Людей, у которых обнаруживаются такие снимки, обязаны становиться на "учет педофилов".

Напомним, ранее в России священник получил многолетний срок за педофилию.