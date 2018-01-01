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В Германии коп переквалифицировалась в БДСМ-модель: фото 18+

Сегодня, 13:34
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1 / 10 Калеа Токсик сменила форму копа на стиль БДСМ. (instagram.com/caleatoxic)

У девушки уже 17,5 тысяч подписчиков.

Калеа Токсик из Германии сменила работу полицейской на звание БДСМ-модели после посещения тематической фетиш-вечеринки.

Калеа 29 лет. Она родом из Северного Рейна. В 20 лет девушка уже была комиссаром, но это не помешало ей кардинально сменить квалификацию. И это притом, что на своей прежней "ванильной" работе Калеа расследовала как раз сексуальные преступления, пишет Daily Star.

Впрочем, немка не скрывает, что ее всегда тянуло к необычному сексу, а расследование секс-преступлений только усилило ее тягу к экспериментам.

Сначала она пыталась вести двойную жизнь, но коллеги прознали об ее увлечении. Так что Калеа пришлось подать в отставку. Сейчас у нее собственное секс-подземелье, где она принимает клиентов.

Ранее "Главред" писал о сексапильной моделе с соблазнительными формами Анне Аксюк. У девушки 627 тысяч подписчиков в Instagram.

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Теги:  
Германия, БДСМ, модель, полиция
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