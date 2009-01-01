В Германии скончалась пятая "девушка Бонда"

Женщина умерла в начале недели в Мюнхене.

Карин Дор Кадр из фильма "Живешь только дважды"

В понедельник, 6 ноября, вечером в немецком Мюнхена на 80-м году жизни умерла актриса Карин Дор, которая в пятом фильме о британском суперагентесыграла роль его девушки.

Об этом пишет Bild, ссылаясь на сведения сына артистки, пишет kp.ru.

По данным издания, женщина скончалась в одном из домов престарелых.

Самым известным фильмом с ее участием стала пятая часть "бондианы", вышедшая в 1967 году под названием "Живешь только дважды".

В фильме Дор исполнила роль хитрой шпионки Хельги Брандт, которая пытается убить главного героя — Бонда (роль агента в картине сыграл британец Шон Коннери).

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