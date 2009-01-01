В Германии скончалась пятая "девушка Бонда"

Женщина умерла в начале недели в Мюнхене.
Об этом пишет Bild, ссылаясь на сведения сына артистки, пишет kp.ru.
По данным издания, женщина скончалась в одном из домов престарелых.
Самым известным фильмом с ее участием стала пятая часть "бондианы", вышедшая в 1967 году под названием "Живешь только дважды".
В фильме Дор исполнила роль хитрой шпионки Хельги Брандт, которая пытается убить главного героя — Бонда (роль агента в картине сыграл британец Шон Коннери).
Ранее сообщалось, что в России из-за проблем с сердцем умерла единственная дочь актрисы и певицы Людмилы Гурченко — Мария Королева. Последние несколько дней она чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу, но не дошла до поликлиники.