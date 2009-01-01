В Госдуме хотят отправить Кобзона на "Евровидение"

Кобзон должен выступать в Киеве в сопровождении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.
Об этом заявил заместитель главы фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, пишет inforesist.
Если Киев ответит отказом, то Москва "примет меры".
По его словам, Кобзон должен выступать в Киеве в сопровождении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.
"Мое предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев (на конкурс), а если они (Украина) откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры", — сказал Нилов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Напомним, песню Арсена Мирзояна просят вернуть в финал нацотбора на "Евровидение-2017".