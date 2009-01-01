В Госдуме хотят отправить Кобзона на "Евровидение"

Кобзон должен выступать в Киеве в сопровождении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Иосиф Кобзон rollingvogue.com

Скандальный народный артист СССР Иосиф Кобзон , которому запрещен въезд на территорию Украины, является подходящей кандидатурой для того, чтобы представить Россию на конкурсе "Евровидение-2017".

Об этом заявил заместитель главы фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов, пишет inforesist.

Если Киев ответит отказом, то Москва "примет меры".

По его словам, Кобзон должен выступать в Киеве в сопровождении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

"Мое предложение: дай бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова на 9 мая в Киев (на конкурс), а если они (Украина) откажут по каким-то там причинам, давайте примем соответствующие меры", — сказал Нилов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Напомним, песню Арсена Мирзояна просят вернуть в финал нацотбора на "Евровидение-2017".