"В инфекционке неплохо кормят". Регина Тодоренко попала в больницу, фото

Певица созналась, что переработала.

Регина Тодоренко приболела. Фото: Instagram/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко , известная по тревел-проекту "Орел и решка", неожиданно попала в больницу.

Артистка сообщила, что организм дал сбой. Фотографии она опубликовала в Instagram Stories.

"Организм сам выбирает, когда давать сбой. Следите, пожалуйста, за своим здоровьем и не перерабатывайте. Это плохо заканчивается", – сообщила она.

В больничной палате Тодоренко, очевидно, заскучала, поэтому спросила у своих подписчиков, считают ли они возможным отдых во время болезни.

Затем певица продемонстрировала свой рацион. Тодоренко, отметила, что в больнице неплохо кормят и показала свой очередной прием пищи: пшеничную кашу и черный хлеб с маслом.

Как ранее сообщалось, бывшая ведущая популярного тревел-шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко будет вести программу на телеканале "Пятница" в России. В этом проекте телеведущая будет тестировать разные виды макияжа.