В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль, опубликованы фото

На красной дорожке появилось много знаменитых актеров и режиссеров.

Reuters

В среду, 30 августа, в Италии торжественно открылся 74-й Венецианский кинофестиваль.

На красной дорожке появилось много знаменитых актеров и режиссеров.

Одними из первых на мероприятия пришел голливудский актер Мэтт Дэймон за руку с женой Лучианой Баррозо. Возлюбленная звезды предстала в ярко-красном платье с глубоким декольте.

К слову, черная комедия "Короче" Александра Пэйна с Мэттом Дэймоном в главной роли открыла фестиваль. Также на главную награду фестиваля "Золотой лев" в этом году претендует и картина "Субурбикон", режиссером которой стал Джордж Клуни. В ней снимались Мэтт Дэймон и Джулианна Мур.

Глава жюри фестиваля, американская актриса Аннетт Бенинг выбрала для церемонии открытия черный наряд.

Напомним, иранский режиссер свою награду на Венецианском кинофестивале посвятил Олегу Сенцову.