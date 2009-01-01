В Италии суд арестовал имущество "танцующего миллионера" Вакки — СМИ

Итальянец якобы должен банку крупную сумму.

Джанлука Вакки Instagram Джанлука Вакки

В Италии суд из-за долга перед банком арестовал часть имущества, который известен как

Об этом сообщает life.ru, ссылаясь на Corriere della Sera.

Издание уточнило, что итальянец взял кредит на сумму 10,5 млн евро, однако выплачивать его не стал.

"… под арестом оказались роскошные виллы, яхты и акции различных компаний, которые принадлежат "танцующему миллионеру", — говорится в статье.

Напомним, в начале июля стало известно, что Джанлука Вакки расстался с возлюбленной — Джорджией Габриэле. Позже СМИ писали, что он проводит время в компании вице-Мисс Вселенная-2015 Ариадны Гутьеррес.