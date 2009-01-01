В картине "Красавица и Чудовище" покажут гомосексуальную любовь

По сюжету, Лефу начинает испытывать к другу Гастону чувства другого характера.

В картине "Красавица и Чудовище" будет присутствовать момент гомосексуальной любви.

Об этом режиссер Билл Кондон рассказал в интервью журналу Attitude.

Персонаж картины "Красавица и Чудовище" Лефу имеет романтические чувства по отношению к главному антагонисту, Гастону.

Любовная сцена с участием персонажей Лефу и Гастона станет первым изображением однополой любви в фильмах Walt Disney's Studio.

По сюжету, Лефу — друг Гастона, начинающий испытывать по отношению к нему чувства другого характера.

Подробности режиссер раскрывать не стал, чтобы, как он выразился, не разрушать интригу.

Фильм "Красавица и Чудовище", в котором Эмма Уотсон исполнила главную женскую роль, выйдет на экраны 17 марта 2017 года.

Напомним, в Питере хотят судиться с Мадонной за гей-пропаганду и намерены содрать с нее 333 млн рублей.