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В Киеве провокатор с плакатом "Геть рашистів з України" попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова

Сегодня, 16:58

Молодой человек внезапно появился за спинами музыкантов на импровизированной сцене.

Борис Гребенщиков, Киев
Борис Гребенщиков дал концерт под открытым небом Фото: news.liga.net
Лидер российской рок-группы "Аквариум", певец, поэт, композитор и гитарист Борис Гребенщиков,  дал бесплатный уличный концерт в Киеве, который попытался сорвать молодой человек с плакатом.

Видео инцидента было опубликовано в YouTube. В ролике видно, как парень с плакатом "Геть рашистів з України" появляется на импровизированной сцене за спинами музыкантов. Гребенщиков пытается его уговорить уйти, но тот обвинял артиста в одобрении аннексии Крыма Россией. Молодого человека с силой вытолкали со сцены, отобрали плакат, и повалили на землю.

Гребенщиков исполнил такие песни, как "Стучаться в двери травы", "Марш священных коров", "Когда пройдет боль", "Гарсон номер два", "Стаканы", "Сувлехим Такац". Также в он посвятил песню "Собачий вальс" российским журналистам-пропагандистам.

Ранее стало известно, что "Аквариум" готов выступать в Крыму и в Луганске с Донецком.

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Теги:  
Аквариум, концерт, Борис Гребенщиков, Киев, Украина
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