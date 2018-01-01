В Киеве Роналду подловили во время поцелуев со своей девушкой, фото

Пару сфотографировали после финального матча Лиги чемпионов.
Пара целовалась в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.
Судя по снимкам, пара минимум два раза целовалась, в частности, один раз — возле сцены.
Ранее СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.
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