В Киеве Роналду подловили во время поцелуев со своей девушкой, фото

< > < >







1 / 5 В Киеве на стадионе Криштиану Роналду целовался с Джорджиной Родригес (Reuters)

Пару сфотографировали после финального матча Лиги чемпионов.

В Киеве на стадионе Криштиану Роналду целовался со своей девушкой Reuters

Португальца, игрока испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду после победы команды в финале Лиги чемпионов сезона 2017/2018 подловили во время поцелуев со своей девушкой — моделью из Испании Джорджиной Родригес.

Пара целовалась в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", свидетельствуют фото, опубликованные Reuters.

Судя по снимкам, пара минимум два раза целовалась, в частности, один раз — возле сцены.

Ранее СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Читайте наши новости в Facebook