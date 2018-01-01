В Киеве украинские артисты поздравили Монсеррат Кабалье с юбилеем: видео

На роскошный концерт пришли многие отечественные исполнители, которые получили уникальную возможность лично поприветствовать оперную диву.

Монсеррат Кабалье отмечает юбилей в Киеве Скриншот из видео

Легенда мировой оперы Монсеррат Кабалье отметила свое 85-летие в Киеве

Накануне своего выступления в украинской столице, оперная дива устроила ужин с гала-концертом, на который пригласили украинских звезд. Об этом рассказывает телеведущая Катя Осадча в рамках программы "Светская жизнь".

Украинская певица Нина Матвиенко созналась, что мечтала познакомиться с Кабалье на протяжении 46 лет, и теперь ее мечта сбылась.

На концерте также присутствовали Слава из "Неангелов" с супругом, Александр Пономарев, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Наталья Холоденко. Для примы оперы пела Злата Огневич, которая созналась в интервью, что очень волновалась накануне такой ответственной миссии.

Среди приглашенных была Камалия с супругом Моххамадом Захуром. Певица рассказала, что Кабалье предложила ей брать частные уроки пения, поскольку высоко оценила ее вокальные данные. Муж певицы сознался, что на обучение знаменитой супруги решил средств не жалеть.

Напомним, в день юбилея певицы Нины Матвиенко в столице на "Площади Звезд" открыли ее именную звезду.