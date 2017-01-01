В Киеве впервые выступят пионеры трип-хопа

В столице летом британская группа примет участие в фестивале, который пройдет в столице.

В столице выступит Massive Attack Скриншот видео с youtube.com

В конце июля в Киеве впервые выступят пионеры музыкального стиля трип-хоп — британская группа Massive Attack.

Коллектив станет хедлайнером второго дня фестиваля UPark, который стартует 25 июля, говорится на странице мероприятия в Facebook.

"Впервые о них (Massive Attack — Ред.) заговорили в Бристоле в 1988 году. Они подарили миру уникальную музыкальную смесь из джаза, хип-хопа, рока, регги и соула и завоевали сердца миллионов", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве фестиваль UPark пройдет под аркой Дружбы народов. В первый день мероприятия хедлайнером будет британская виртуальная группа Gorillaz, на одной сцене с ней споют ряд зарубежных и украинских артистов.