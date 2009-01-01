В Конгрессе США скандал: советница Трампа призывает покупать одежду от его дочери Иванки

Сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию.
Об этом пишет BBC.
По словам Дж.Чейфеца, призыв К.Конуэй идти и покупать одежду от Иванки был неприемлемым, неправильным и явно выходил за границы дозволенного.
Согласно существующим этическим правилам, сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию.
Дж.Чейфец заявил, что Белый дом должен сообщить о заявлении советника в эфире Fox News правительственному управлению по этике, которое, в свою очередь, должно проверить выступление К.Конуэй.
Представители Демократической партии в Конгрессе намерены написать соответствующее обращение к Дональду Трампу. "Этим вопросом необходимо заняться. Здесь не может быть никаких "если" и "но", —сказал Дж.Чейфец.
Ранее стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи продукции дизайнерской компании И.Трамп. Тогда Д.Трамп обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочерни.
Напомним, Иванка Трамп сделала официальное заявление по поводу ведения политических дел в США.