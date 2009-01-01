В Конгрессе США скандал: советница Трампа призывает покупать одежду от его дочери Иванки

Сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию.

Иванка Трамп Instagram

Глава комитета по этике Конгресса США Джейсон Чейфец осудил действия советника президента Келлиэнн Конуэй, которая в телеэфире Fox News призвала зрителей покупать товары из коллекций Иванки Трамп — дочери нынешнего президента страны.

Об этом пишет BBC.

По словам Дж.Чейфеца, призыв К.Конуэй идти и покупать одежду от Иванки был неприемлемым, неправильным и явно выходил за границы дозволенного.

Согласно существующим этическим правилам, сотрудники Белого дома не имеют права рекламировать или представлять какой-либо товар, услугу или компанию.

Дж.Чейфец заявил, что Белый дом должен сообщить о заявлении советника в эфире Fox News правительственному управлению по этике, которое, в свою очередь, должно проверить выступление К.Конуэй.

Представители Демократической партии в Конгрессе намерены написать соответствующее обращение к Дональду Трампу. "Этим вопросом необходимо заняться. Здесь не может быть никаких "если" и "но", —сказал Дж.Чейфец.

Ранее стало известно, что американская сеть универмагов Nordstrom отказалась от продажи продукции дизайнерской компании И.Трамп. Тогда Д.Трамп обвинил компанию в предвзятом отношении к своей дочерни.

Напомним, Иванка Трамп сделала официальное заявление по поводу ведения политических дел в США.