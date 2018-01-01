В крошечном бикини и топлес: Алессандра Амбросио похвасталась яркими фото с отпуска

36-летняя бразильская модель устроила пляжную вечеринку.

Супермодель Алессандра Амбросио не устает выкладывать фото с отдыха на берегах Тулумы, Мексика.

Instagram звезды пестрит яркими снимками с отдыха возле моря с подругами. Девушки купались, загорали и даже устроили небольшую вечеринку в купальниках на пляже.

На фото Амбросио хвастается фигурой, ведь она выглядит превосходно. Модель позирует в разных купальниках, которые подчеркивают грудь именитой красотки, и бикини, которые еле прикрывают подтянутую попу Алессандры.

Ранее Алессандра Амбросио похвасталась фигурой.