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В крошечном бикини и топлес: Алессандра Амбросио похвасталась яркими фото с отпуска

Сегодня, 02:08
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1 / 10 Амбросио похвасталась безупречной фигурой (alessandraambrosio/instagram)

36-летняя бразильская модель устроила пляжную вечеринку.

Супермодель Алессандра Амбросио не устает выкладывать фото с отдыха на берегах Тулумы, Мексика.

Instagram звезды пестрит яркими снимками с отдыха возле моря с подругами. Девушки купались, загорали и даже устроили небольшую вечеринку в купальниках на пляже.

На фото Амбросио хвастается фигурой, ведь она выглядит превосходно. Модель позирует в разных купальниках, которые подчеркивают грудь именитой красотки, и бикини, которые еле прикрывают подтянутую попу Алессандры.

Ранее Алессандра Амбросио похвасталась фигурой.
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Алессандра Амбросио, отдых, пляж, топлес
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