В Лас-Вегасе найдена мертвой известная порнозвезда

Актриса начала сниматься в фильмах "не детского" содержания в марте 2017 года.

Местные СМИ не распространяются о гибели девушки. Vistanews.ru

В США на территории Лас-Вегаса найдена мертвой 20-летняя порнозвезда Оливия Нова.

Где именно обнаружен её труп, местные СМИ не распространяются, пишет Vistanews.ru

Местные издания пишут лишь о том, что по факту смерти Оливии начато расследование.

Её подписчики уже высказались в соцсетях, что они испытывают по данному поводу настоящий шок. Они не могут понять, что стало причиной кончины их любимицы, снимавшейся в фильмах, предназначенных для взрослых.

Актриса начала сниматься в фильмах "не детского" содержания в марте 2017 года.

При этом, она уже получила контракты с такими грандами киноиндустрии, как Brazzers, Digital Sin, Naughty America и рядом других. То есть, её карьера развивалась крайне стремительно и обещала неплохие перспективы для девушки. Тем более, непонятной для её поклонников стала внезапная смерть любимицы.

Напомним, 8 янванря в столице Болгарии убили известного бизнесмена.