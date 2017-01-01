В Лас-Вегасе найдена мертвой известная порнозвезда

Актриса начала сниматься в фильмах "не детского" содержания в марте 2017 года.
Где именно обнаружен её труп, местные СМИ не распространяются, пишет Vistanews.ru
Местные издания пишут лишь о том, что по факту смерти Оливии начато расследование.
Её подписчики уже высказались в соцсетях, что они испытывают по данному поводу настоящий шок. Они не могут понять, что стало причиной кончины их любимицы, снимавшейся в фильмах, предназначенных для взрослых.
Актриса начала сниматься в фильмах "не детского" содержания в марте 2017 года.
При этом, она уже получила контракты с такими грандами киноиндустрии, как Brazzers, Digital Sin, Naughty America и рядом других. То есть, её карьера развивалась крайне стремительно и обещала неплохие перспективы для девушки. Тем более, непонятной для её поклонников стала внезапная смерть любимицы.
Напомним, 8 янванря в столице Болгарии убили известного бизнесмена.