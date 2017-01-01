В Литве умерла актриса театра и кино из Украины

Артистка сыграла одну из главных ролей в фильме "Смилуйся над нами".

Татьяна Майорова сыграла на сцене Русского драматического театра Литвы десятки ролей rusudrama.lt

В субботу, 30 декабря, в столице Литвы Вильнюсе на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Татьяна Майорова из Украины.

Основную часть своей творческой жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), говорится на его сайте.

Артистка сыграла на его сцене более 40 ролей, также в литовском фильме "Смилуйся над нами" (1978 год, режиссер Альгирдас Араминас) исполнила одну из главных.

Татьяна Майорова родилась 27 марта 1941 года в Часовом Яру Донецкой области. В 1964-м в Киеве она окончила театральный институт им. И. Карпенко-Карого, с 1964-1967-й была актрисой драматического театра в Севастополе, а с 1967-1991-й работала в РДТЛ.