В Литве умерла актриса театра и кино из Украины

Артистка сыграла одну из главных ролей в фильме "Смилуйся над нами".
Основную часть своей творческой жизни она посвятила Русскому драматическому театру Литвы (РДТЛ), говорится на его сайте.
Артистка сыграла на его сцене более 40 ролей, также в литовском фильме "Смилуйся над нами" (1978 год, режиссер Альгирдас Араминас) исполнила одну из главных.
Татьяна Майорова родилась 27 марта 1941 года в Часовом Яру Донецкой области. В 1964-м в Киеве она окончила театральный институт им. И. Карпенко-Карого, с 1964-1967-й была актрисой драматического театра в Севастополе, а с 1967-1991-й работала в РДТЛ.