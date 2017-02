В Лос-Анджелесе вручили Grammy лучшим исполнителям

Красная дорожка на этот раз собрала практически все известнейшие в мире шоу-бизнеса имена

Бейонсе Reuters

59-я церемония вручения наград премии Grammy 2017 за заслуги в музыкальном искусстве состоялась 12 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе (США).

Церемония прошла в концертном зале спортивный комплекс Стэйплс-центр.

Красная дорожка "Грэмми" на этот раз собрала практически все известнейшие в мире шоу-бизнеса имена — на церемонию приехали Адель, Бейонсе, Селин Дион, Леди Гага, отличившаяся едва ли не самым откровенным нарядом церемонии, супермодель и телеведущая Хайди Клум и другие.

Полный список победителей премии Grammy 2017

Запись года — Hello, Адель

Песня года — Hello, Адель

Лучший новый артист — Chance the Rapper

Альбом года — 25, Адель

Лучшее вокальное поп-исполнение — Hello, Адель

Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/ группой — Twenty One Pilots

Лучший вокальный поп-альбом — 25, Адель

Лучшее рок-выступление — Blackstar, Дэвид Боуи

Лучшая рок-композиция — Blackstar, Дэвид Боуи

Лучшее традиционное R&B-выступление — Angel, Лала Хэтэуэй

Лучшая R&B-композиция — Lake By The Ocean, Maxwell

Лучший урбан-альбом — Lemonade, Бейонсе

Лучший R&B-альбом — Lalah Hathaway Live, Лала Хэтэуэй

Лучший регги-альбом — Ziggy Marley, Зигги Марли

Лучший танцевальный/электронный альбом — Skin, Flume

Лучшее рэп-выступление — Hotline Bling, Дрейк

Лучший музыкальный фильм — The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years, The Beatles

Лучший кантри-исполнитель — Марен Моррис

Лучшее кантри-выступление — My Church, Марен Моррис

Лучший кантри-альбом — Sailor's Guide to Earth, Sturgill Simpson

