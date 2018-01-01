В "ловушке" над землей: с Бейонсе произошел конфуз на концерте

Под конец выступления певица застряла на подвесной конструкции.
Ролик конфуза был опубликован на YouTube-канале Random Video Serviss. Под конец концерта Бейонсе выступала на подвесной конструкции, которая вышла из строя, и зависла в нескольких метрах над сценой.
На видео заметно, что певица после недолгого разговора стала аккуратно спускаться по лестнице, которую приставили, чтобы высвободить Бейонсе. Она двигалась очень бережно, стараясь не упасть - на ней был плотный костюм и ботфорты на высоких каблуках.
Раньше Бейонсе и Джей Зи сняли провокационный клип.
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