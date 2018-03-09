В Луганске российские артисты пели для женщин "ЛНР", фото, видео

СБУ запретила Мите Фомину посещать страну до 2020 года.

Российская группа "Челси" и бывший солист группы "Hi-Fi" Митя Фомин выступили в оккупированном Луганске на концерте в честь Международного женского дня.

Артисты давали концерт в луганском дворце культуры имени Ленина, сообщает издание Ria.ru.

Фомин отметил, что давно ждал этой поездки.

"В последний раз я приезжал сюда в составе группы "Hi-Fi", а теперь приехал как сольный исполнитель. Мне интересно увидеть обстановку. Что-то я уже успел увидеть в дороге, из окна гостиницы. Вы знаете, спокойно, хотя пока несколько, как-то и мятежно, но, я думаю, все будет хорошо", — сказал он.

Музыканты исполнили свои хиты и заявили, что в ближайшее время собираются снова посетить оккупированный Луганск.

"Сегодня был один из самых ярких концертов за годы нашей карьеры. Если честно, после последней песни не хотелось уходить, спеть еще и еще. Такого поющего зала у нас не было очень давно. Это, действительно, трогает. Люди какие-то особенные… Надеюсь, что приедем скоро, мы говорили про майские праздники", — сказал журналистам солист группы "Челси" Арсений Бородин.

В конце своего выступления Фомин исполнил для жителей так называемой "ЛНР" песню "Катюша".

Напомним, что бывший вокалист "Hi-Fi" Митя Фомин находится в базе "Миротворец" за выступления в Крыму и отрицание российской агрессии.

Ранее Александр Буйнов спел для жителей оккупированного Донбасса.