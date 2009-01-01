В Малайзии запретили фильм "Красавица и Чудовище" из-за гей-сцен

Сеть кинотеатров GSC Cinemas пообещала зрителям вернуть деньги за купленные заранее билеты.

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В Малайзии отложили премьеру фильма "Красавица и Чудовище", которая назначена на 16 марта.

Об этом пишет The Guardian.

В голливудском мюзикле обнаружили пропаганду гомосексуализма.

После проведения внутреннего обзора власти страны заявили, что картина содержит гей-сцены. Сеть кинотеатров GSC Cinemas пообещала зрителям вернуть деньги за купленные заранее билеты.

Причиной, скорее всего, стало недавнее заявление авторов фильма о том, что один из персонажей по имени Лефу — гей. В фильмах "Диснея" это первое появление ЛГБТ-героя, дань памяти композитору и либреттисту Говарду Эшману, который был открытым геем. Эшман — автор песен к "Русалочке" и "Красавице и Чудовищу", за песни к обеим мультикам он получил по "Оскару".

В США фильму "Красавица и чудовище" присвоен рейтинг PG (рекомендуется присутствие родителей) — из-за сцен насилия и образов, которые могут напугать ребенка.

Напомним, Сергей Лазарев с радостью выступает перед геями.