В Москве певец Александр Ермак зарезал друга за сексуальное домогательство

В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью.

Александр Ермак Facebook.com

Российского певцаарестовали в Москве по подозрению в убийстве своего знакомого.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На сайте Следственного комитета по Москве без указания имен говорится, что 35-летний мужчина (по данным журналистов, это Ермак), убил 45-летнего знакомого на прошлой неделе, в ночь с 23 на 24 августа. Они пили алкоголь в квартире одного из жилых домов по Хорошевскому шоссе, в какой-то момент они поссорились. По данным правоохранителей, певец нанес не менее 17 ударов ножом в область туловища. После чего из квартиры убежал.

"В ходе допроса мужчина признал свою вину полностью", — говорится в сообщении.

По данным "МК", трагедия произошла в квартире жертвы, уроженца Абхазии, юриста по профессии. По версии Ермака, его приятель неожиданно разделся и стал ходить по квартире голым, а также стал намекать на интимные отношения. В ответ Александр схватил нож и нанес 11 ранений.

Напомним, в России мужчина устроил резню, 8 пострадавших.