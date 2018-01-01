В Москве прощаются с Табаковым. Даже Путин приехал. Видео-трансляция

Знаменитый актер театра и кино скончался на 83-м году жизни.

15 марта в 09:00 в Московском художественном театре имени Чехова началось прощание с актером театра и кино, художественным руководителем МХТ и "Табакерки" Олегом Табаковым.

На церемонию прощания приехал и президент России Владимир Путин. Впрочем, глава России приезжал ненадолго, и его кортеж уже уехал.

Кроме того, проститься с Табаковым приехала и супруга первого президента России Наина Ельцина.

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В целом, с актером простились несколько тысяч человек. Среди них актеры Сергей Безруков, Станислав Любшин, Валентин Гафт и Ольга Остроумова, Федор Бондарчук.

"В 1965 году у Олега Павловича был инфаркт, и я приехал в Градскую больницу. А ему всего было 29 лет. И он мне сказал тогда: "Видишь, Шурок, как быстро все заканчивается". ...Он умел за доли секунды принять важное решение", – рассказал Александр Ширвиндт.

И добавил: "Память — эфемерная штука. Заветы Олега Павловича должны быть приняты театральным сообществом. Прежде всего, эта преданность театру и умение бросаться на амбразуру ради театра".

Также на церемонию прощания прибыли Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Игорь Костолевский, телеведущий Иван Ургант.

На прощании были режиссеры Валерий Фокин, Владимир Андреев, Юрий Грымов, Сергей Женовач, Дмитрий Бертман, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Из чиновников сказать последнее "прощай" пришли вице-мэр Леонид Печатников, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

На церемонии побывали и спортсмены клуба "Спартак", за который артист "болел" более 60 лет.

Видеотрансляцию ведет РИА Новости:

Напомним, Олега Табакова, который умер 12 марта, после смерти втянули в религиозный скандал. Представители религиозного движения "Божья воля" в Москве выступили против отпевания артиста, пообещав препятствовать отпеванию актера всеми способами.

Как сообщалось, в один день с Табаковым в России внезапно умер известный актер. Он играл в сериалах "Универ: Новая общага", "Пятая стража", "Психологини" и др.