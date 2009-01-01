В Москве умер еще один внук Сталина

Режиссер долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский фото: ntv.ru

Прессе стало известно о смерти еще одного внука Иосифа Сталина , режиссера Центрального академического театра Российской армии.

По информации "Интерфакса", Александр Бурдонский умер ночью 24 мая в возрасте 75 лет.

Как рассказали журналистам коллеги Бурдонского, режиссер долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский — сын Василия Сталина, генерал-лейтенанта авиации. Он был режиссером-постановщиком более 20 спектаклей, преподавал в ГИТИСе. В 1996 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

Полгода назад, в декабре 2016 года умер Евгений Джугашвили. Он был сыном Якова Джугашвили и его неофициальной жены Ольги Голышевой.

Его дочь Галина от законной супруги Юлии Мельцер и дочь Сталина Светлана Аллилуева называли Евгения Джугашвили самозванцем.

Еще один внук Сталина Иосиф Аллилуев скончался в 2008 году. Он был сыном Светланы Аллилуевой от первого брака с Григорием Морозовым.

Неофициальная жена Лидия Перепрыгина — "ссыльная" любовь Сталина из села Курейка. В 1917 году у нее родился сын Александр.

В 20-е годы Лидия Платоновна вышла замуж за односельчанина Якова Давыдова, который усыновил мальчика, дав ему свою фамилию.

Напомним, в Сети появилось уникальное видео с похорон Сталина.