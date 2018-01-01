В Москве умерла известная детская писательница и переводчица

Ирине Токмаковой было 89 лет.

Ирина Токмакова умерла на 90-м году жизни. litdet.ru

В Москве скончалась детская писательница и переводчица Ирина Токмакова. Ей было 89 лет.

Токмакова прославилась сборниками стихов "Сказка про Сазанчика" и "Летний ливень", а также повестями и сказками "Счастливо, Ивушкин", "Чародейка", "И настанет веселое утро".

Среди ее переводов наиболее известны перевод на русский повести шведской писательницы Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио", сказки шотландского писателя Кеннета Грэма "Ветер в ивах". Также она перевела несколько сказок про Мумми-троллей финской писательницы Туве Янссон.

Первые переводы она делала для себя. Но потом ее муж, Лев Токмаков, отнес их в издательство, и они были приняты.

Напомним, на этой неделе Google посвятил дудл Майи Энджелоу. 4 апреля исполнилось 90 лет со дня рождения известной американской писательницы и поэтессы. Знаменитость Энджелоу принесла ее первая же книга "Я знаю, от чего птица поет в клетке", где она откровенно рассказала, как в 7 лет ее изнасиловали.