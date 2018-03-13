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"В нем только снег отгребать": фанаты раскритиковали наряд Наташи Королевой

Сегодня, 13:20

Артистка показала свое яркое пальто.

Королева
Наташа Королева разозлила поклонников своим нарядом natellanatella/instagram
Певица Наташа Королева выложила в Сеть видео, на котором она ходила по аэропорту Питера в ярко красном пальто с надписью "star" ("звезда").

Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Фанатам не понравился образ Королевой, и они принялись ее критиковать.

"Мда, перефразируя поговорку, можно вывезти девушку из Тамбова, но нельзя Тамбов вывести из девушки...", "Наряд не очень...деревенский", - возмущались фанаты.

Другие же заметили, что в этом же пальто неделями ранее Королева расчищала снег на крыльце дома.

"Оооо, а я подумала классное пальто *снег мести*", "Она в этой куртке снег возле дома отгребала", - писали поклонники. 

Ранее Наташа Королева в мини-комбинезоне и ее "курочки" отпраздновали день рождения сына.
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Наташа Королева, певица, пальто
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