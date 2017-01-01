В нежном платье, в нижнем белье. Пышнотелая австралийская модель показала волнующие фото

Снимки манекенщицы собрали много лайков.

Латисия Томас показала новые фото instagram.com/lateciat

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в светло-бежевом платье.

Снимок манекенщица разместила на своей странице в Instagram, на нем видно, что девушка не недала лифчик.

Волнующее фото за день собрало более 30 тысяч лайков и много позитивных отзывов интернет-пользователей.

Латисия Томас показала новые фото instagram.com/lateciat

Несколько дней назад Томас показала снимок, на котором она запечатлена в нижнем белье, он также собрал десятки тысяч лайков.

Латисия Томас показала новые фото instagram.com/lateciat

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в соцсети фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.