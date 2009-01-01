В Норвегии живет самая сексуальная пожарная в мире, опубликованы фото

Спасателем Гунн решила стать еще в 19 лет.

Гунн Нартен Instagram

из Норвегии признана самой сексуальной женщиной-спасателем в мире.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на издание Daily Mail.

Слава пришла к 30-летней пожарной после того, как она раскрыла пользователям соцсети свою внешность, которую никто не видел под противогазом, который она надевала во время спасательных операций. Так, девушка стала звездой nstagram с 50 тысячами подписчиков, сообщило.

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Спасателем Гунн решила стать еще в 19 лет.

"Я обнаружила, что можно сочетать физические нагрузки, командную работу и помощь людям, поэтому я стала пожарной. Я никогда не сожалела о выборе профессии и очень люблю свою работу", — призналась девушка.

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Красавица вдохновила своим примером и других людей, доказав, что пожарными могут быть не только мужчины. Гунн считает, что она органично вписалась в коллектив пожарных, и разногласий с коллегами у нее не возникает.

"Большинство людей говорят, что то, что я делаю — это очень круто и вдохновляюще. Нечасто встретишь женщину-пожарного, так что многие слегка в шоке от того, чем я занимаюсь. Но обычно люди настроены позитивно и задают много вопросов", — подчеркнула звезда пожарной службы Норвегии.

О личной жизни Нартен не распространяется и романтических фотографий в Instagram не публикует, что довольно странно, учитывая ее яркую внешность и обилие мужчин вокруг.

Instagram

В нерабочее время Гунн живет обычной жизнью. Она уже четыре года занимается персональным тренингом. Гунн не представляет свою жизнь без спорта: особенно она любит кроссфит, силовые тренировки, бег и плавание. А после работы Гунн с коллегами играет в футбол. Результаты интенсивных тренировок можно увидеть в Instagram Нартен, где она публикует фотографии в купальниках и коротких платьях.

Напомним, в Сеть попали фото самой сексуальной израильской военнослужащей.