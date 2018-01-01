В новом фильме Dzidzio намерен показать свой "первый раз": опубликован тизер

Лента выйдет в прокат в конце текущего года.

Dzidzio снимает новый фильм Скриншот YouTube

Известный украинский певец и актер Dzidzio снялся в новом фильме, который вновь получился одноименным: "Dzidzio первый раз".

Автором сценария киноленты выступил Михаил Хома, которого поклонники знают под псевдонимом Dzidzio. Видео первого официального тизера опубликовано в YouTube.

Согласно информации описания, главный герой ленты – Dzidzio всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему, и ни самая лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело он должен решить впервые и очень осторожно.

В украинском прокате фильм ожидается 25 октября 2018 года.

Напомним, украинская группа Dzidzio стала самой просматриваемой в соцсетях и в YouTube среди украиноязычных видеоработ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram